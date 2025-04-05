Footing culturel Rouen

Rouen

Footing culturel

13 Rue Racine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:15:00

fin : 2026-09-26 11:15:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-28 2026-09-12 2026-09-26

Une visite de Rouen à petites foulées.

Donnez un nouveau souffle à votre culture générale lors d’un circuit d’environ 7 kms en running ou en marche rapide. Les pauses vous permettront d’en savoir un peu plus sur l’histoire de la ville, sur des thématiques variées.

2 formules running ou marche rapide

– Running (1h30) en petites foulées. Les arrêts permettent de récupérer rapidement et de repartir du bon pied !

– Marche rapide (2h) équivalent de la marche nordique mais sans les bâtons. Le tempo est soutenu pour garder l’aspect sportif mais adapté pour un public ne désirant pas courir.

Un minimum de pratique sportive est conseillée, surtout pour le footing qui n’est pas d’un niveau débutant.

Différents parcours à thème selon la date

L’AMOUR A ROUEN Marche 14/02

Ah l’amour ! Simone de Beauvoir, la Marquise, Aphrodite… Partons à la découverte de détails facétieux, d’histoires d’amour célèbres ou mythologiques. Du plus romantique au plus dévergondé, découvrez les dessous rouennais !

LE COMPAS DANS L’ŒIL Marche rapide 21/02 Footing 28/02

Ces maisons à pans de bois ont comme un air penché, non? On dirait que les architectes n’ont pas le compas dans l’œil… Ferme débordante, corbeau, encorbellement… Voici les clefs pour ouvrir les portes de nos belles

demeures rouennaises.

GIRL’S ! Marche rapide 07/03

Une sortie exceptionnelle pour des femmes exceptionnelles découvrez le coup de pinceau de Suzanne Duchamp, la plume d’Amélie Bosquet, le talent de Georgette Leblanc, l’inspiration de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont… et tant d’autres !

A VOTÉ ! Marche rapide 14/03 Footing 28/03

Ce circuit vous emmènera sur les traces des Hôtels de Ville de Rouen tout en empruntant les rues de Rouen portant le nom des maires de la capitale de la Normandie d’hier jusqu’aux années 90.

STREET ART (nouveauté) Marche rapide 04/04 Footing 11/04

Le street art s’invite au Run & Visit Rouen ! Créatif, audacieux, éphémère… découvrez l’art urbain au cœur de Rouen ! Participation de la Galerie Drip’s

LES IMPRESSIONNISTES Marche rapide 18/04 + 13/06 + 22/08 + 26/09

En footing 23/05 + 18/07

Donnez-moi du bleu, du rouge, de la lumière, beaucoup de vitesse, des virgules, touches, musique et formes ! Entrez dans la ronde chromatique des impressionnistes et laissez-vous guider par vos sensations ! Partez sur les traces des peintres révolutionnaires, dans ce monde qui nous semble si commun aujourd’hui mais mis en lumière grâce à une palette de couleurs infinies ! Devenez impressionniste ! Ce circuit vous permettra de comprendre les bases de la peinture impressionniste, le jeu des couleurs mais également une autre approche de la nature alors que le siècle est teinté d’avancées techniques spectaculaires. Alors qu’aujourd’hui l’Homme tente de se reconnecter à la Nature, le thème des jardins est une formidable fenêtre ouverte vers cette prise de conscience d’hier qui résonne terriblement dans notre actualité contemporaine. Et un peintre sera particulièrement mis à l’honneur Claude Monet.

JEANNE D’ARC Marche rapide 14/05 Footing 16/05

Une météorite arrive dans la Guerre de Cent ans, mais une météorite qui a marqué son temps et les esprits encore aujourd’hui. Etoile filante, Jeanne d’Arc fut l’élément déclencheur d’une vague d’un nouvel espoir alors que la France est troublée et malmenée par ce conflit qui n’en finit pas. Qui est Jeanne d’Arc ? Entre mythe et réalité, plongeons dans cette fabuleuse épopée médiévale mêlant événements historiques et anecdotes…

LES MAISONS NATALES Spéciale Fêtes des mères Marche rapide 30/05

On connaît le nom des fils, mais que sait-on de celles qui les ont portés ? Nous ne chercherons pas seulement les maisons natales nous entrerons dans l’intimité des femmes qui ont dirigé ces foyers d’une main de fer ou d’un cœur de velours.

ROUEN EN MUSIQUE Marche rapide 20/06

De la musique avant toute chose ! Venez fouler le sol et redécouvrez la musique sous toutes ses formes de la Maîtrise Saint-Evode au jazz en passant par le rock, des visuels inattendus, des artistes oubliés, les discothèques d’autrefois…

EN ROUTE MOUSSAILLONS Marche rapide 25/07 Footing 04/07

Moussaillons, à l’abordage de Rouen ! Hisser les voiles et chausser vos baskets pour mener une véritable expédition sur les traces des explorateurs et références maritimes au cœur de la Ville aux Cent clochers.

L’ODYSSEE: Marche rapide 29/08 Footing 08/08

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage… et vous? Partirez-vous sur les traces de l’Homme aux mille ruses ? Redécouvrez la célèbre épopée d’Homère à travers les rues de Rouen.

ART NOUVEAU ART DECO: Footing 12/09

Nature vs géométrie, courbe vs ligne droite, fleurs vs cube… Et vous, de quelle team êtes-vous ? Art Nouveau ou Art Déco ? Découvrez ce nouveau parcours qui nous amènera du centre-ville au quartier Saint-André. .

13 Rue Racine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Footing culturel

L’événement Footing culturel Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme