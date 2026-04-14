Évènement sans titre, Omnia République, Rouen

Évènement sans titre Jeudi 16 avril, 14h00 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy

Ciné contes Omnia République