L’Espace, l’ultime frontière !, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

L’Espace, l’ultime frontière ! Mercredi 15 avril, 16h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la journée mondiale la journée du vol spatial habité, rencontrez avec le scénariste de BD rouennais Fred Duval. L’occasion de revenir sur sa longue carrière en tant que scénariste de Science – Fiction et d’échanger avec lui sur les enjeux inhérents à ce genre littéraire.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/lespace-lultime-frontiere »}]

Rencontrez avec le scénariste de BD rouennais Fred Duval.

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