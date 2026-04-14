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Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque du Châtelet, Rouen jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque du Châtelet

Adresse : Place de Châtelet, 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Déclics : rendez-vous numériques individuels Jeudi 16 avril, 14h45 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:45:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:45:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00

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Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/declics-rendez-vous-numeriques-individuels-0 »}]
Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques.

© Gerd Altmann de Pixabay

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