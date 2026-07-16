Visite sandwich, MAN – le forum, Rouen
lundi 10 août 2026 · MAN - le forum · Rouen
Informations pratiques
Visite sandwich Lundi 10 août, 12h30 MAN – le forum Seine-Maritime
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T12:30:00+02:00 – 2026-08-10T14:00:00+02:00
Fin : 2026-08-10T12:30:00+02:00 – 2026-08-10T14:00:00+02:00
A l’occasion de notre exposition Territoire & climat : comprendre, débattre, agir nous vous proposons une visite sandwich le vendredi 10 juillet de 12h30 à 13H30.
Sur le temps de la pause déjeuner, cette visite commentée est l’occasion de découvrir l’exposition, d’en comprendre les enjeux , dans un format convivial et accessible.
Apportez votre sandwich, nous nous occupons du café.
Une invitation à prendre le temps de regarder, d’échanger et de mieux comprendre l’exposition, même sur un temps court.
MAN – le forum 48 rue victor hugo, 76000 Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-sandwich1 »}]
10 juillet 2026 à 12h30
Lucie Dehodang
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Apéro CAP 07, La BASE, Rouen 16 juillet 2026
- Inédit ou les coulisses d’une Joaillerie Rouen 17 juillet 2026
- Une ville, des quartiers Entre Rougemare et Beauvoisine Place du Général de Gaulle Rouen 17 juillet 2026
- Visite nocturne à la bougie À la découverte du palais archiépiscopal Rouen 17 juillet 2026
- Historial des tout-petits (3-6 ans) Historial Jeanne d’Arc Rouen 18 juillet 2026