Visite sandwich, MAN – le forum, Rouen

Informations pratiques

Visite sandwich Lundi 10 août, 12h30 MAN – le forum Seine-Maritime

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-10T12:30:00+02:00 – 2026-08-10T14:00:00+02:00

Fin : 2026-08-10T12:30:00+02:00 – 2026-08-10T14:00:00+02:00

A l’occasion de notre exposition Territoire & climat : comprendre, débattre, agir nous vous proposons une visite sandwich le vendredi 10 juillet de 12h30 à 13H30.

Sur le temps de la pause déjeuner, cette visite commentée est l’occasion de découvrir l’exposition, d’en comprendre les enjeux , dans un format convivial et accessible.

Apportez votre sandwich, nous nous occupons du café.

Une invitation à prendre le temps de regarder, d’échanger et de mieux comprendre l’exposition, même sur un temps court.

MAN – le forum 48 rue victor hugo, 76000 Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-sandwich1 »}]

10 juillet 2026 à 12h30

Lucie Dehodang