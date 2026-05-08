Visites guidées de l’exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver esplanade Marcel Duchamp Rouen

Rouen

Visites guidées de l’exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver

esplanade Marcel Duchamp Musée des Beaux-Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15

Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver au Musée des Beaux-arts de Rouen du 11 avril au 20 septembre 2026.

Visites guidées de l’exposition

Du 18 avril au 20 juin tous les samedis de 16h30 à 17h30

Du 4 juillet au 30 août tous les samedis et dimanches de 15h à 16h

Du 5 au 12 septembre les samedis de 16h30 à 17h30

Tarifs 14 € adulte et 5 € moins de 18 ans .

esplanade Marcel Duchamp Musée des Beaux-Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

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English : Visites guidées de l’exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver

L’événement Visites guidées de l’exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme