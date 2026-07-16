Ateliers de conversation en français, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Informations pratiques

Ateliers de conversation en français Mardi 11 août, 10h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T10:00:26+02:00 – 2026-08-11T11:00:26+02:00

Fin : 2026-08-11T10:00:26+02:00 – 2026-08-11T11:00:26+02:00

Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !Venez discuter autour d’un thé ou d’un café.Tous les niveaux sont les bienvenus.

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/ateliers-de-conversation-en-francais »}]

Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !