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Ateliers de conversation en français, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

mardi 11 août 2026 · Bibliothèque du Châtelet · Rouen

Ateliers de conversation en français, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Lieu
Bibliothèque du Châtelet
Adresse
Place de Châtelet, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit, sur inscription

Ateliers de conversation en français Mardi 11 août, 10h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T10:00:26+02:00 – 2026-08-11T11:00:26+02:00
Fin : 2026-08-11T10:00:26+02:00 – 2026-08-11T11:00:26+02:00

Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !Venez discuter autour d’un thé ou d’un café.Tous les niveaux sont les bienvenus. 

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/ateliers-de-conversation-en-francais »}]
Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !

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