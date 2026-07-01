Informations pratiques

Rouen

À la recherche de l’os disparu

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Malheur?! Le squelette de l’Aître Saint-Maclou a perdu un os et ne peut plus participer à la célèbre danse macabre… Vous voulez bien l’aider et explorez les lieux en quête de l’os disparu?? Armés de votre carnet à énigmes, parcourez le monument et soyez bien attentifs?: les sculptures et autres décors cachent peut-être des indices utiles à votre enquête… .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : À la recherche de l’os disparu

L’événement À la recherche de l’os disparu Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité