À la recherche de l’os disparu Rouen
mercredi 15 juillet 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
À la recherche de l’os disparu
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Malheur?! Le squelette de l’Aître Saint-Maclou a perdu un os et ne peut plus participer à la célèbre danse macabre… Vous voulez bien l’aider et explorez les lieux en quête de l’os disparu?? Armés de votre carnet à énigmes, parcourez le monument et soyez bien attentifs?: les sculptures et autres décors cachent peut-être des indices utiles à votre enquête… .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : À la recherche de l’os disparu
L’événement À la recherche de l’os disparu Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité
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