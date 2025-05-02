Cathédrale insolite Rouen
Cathédrale insolite Rouen vendredi 15 mai 2026.
Rouen
Cathédrale insolite
25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-21 2026-06-05 2026-06-22 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-31 2026-09-10 2026-09-25
Lors de cette visite guidée, la cathédrale se dévoile un peu plus. Découvrez les lieux habituellement fermés aui public.
Explorez des lieux habituellement inaccessibles, comme le baptistère situé dans la Tour Saint-Romain et la crypte de l’ancienne cathédrale romane. Admirez de près les vitraux et tombeaux dans la chapelle de la Vierge, révélant les secrets cachés de ce joyau architectural. .
25 Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
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English : Cathédrale insolite
L’événement Cathédrale insolite Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme
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