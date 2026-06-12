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Visits to the permanent collections in English Rouen

Visits to the permanent collections in English Rouen vendredi 14 août 2026.

Adresse : 51 Rue de Lecat

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Rouen

Visits to the permanent collections in English

51 Rue de Lecat Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-22

Come and discover the Flaubert and medical history museum with a tour guide in english.

Rate 5€   .

51 Rue de Lecat Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 30 39 90  publics5@musees-rouen-normandie.fr

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English : Visits to the permanent collections in English

L’événement Visits to the permanent collections in English Rouen a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme Rouen tourisme

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