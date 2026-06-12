Visits to the permanent collections in English Rouen
Visits to the permanent collections in English Rouen vendredi 14 août 2026.
Rouen
Visits to the permanent collections in English
51 Rue de Lecat Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-22
Come and discover the Flaubert and medical history museum with a tour guide in english.
Rate 5€ .
51 Rue de Lecat Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 30 39 90 publics5@musees-rouen-normandie.fr
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English : Visits to the permanent collections in English
L’événement Visits to the permanent collections in English Rouen a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme Rouen tourisme
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