Inédit ou les coulisses d’une Joaillerie Rouen

La joaillerie Inédit, depuis 40 ans présente à Rouen, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Découvrez l’atelier où les artisans façonnent vos idées, observez leurs créations les plus uniques, et entrez dans l’univers fascinant des gemmes !

Créée en 1984, la Joaillerie Inédit réalise des bijoux exclusivement fabriqués à la main dans son atelier situé au cœur de Rouen, en Normandie.

Chaque pièce est unique, car réalisée par des Artistes d’exception. Joailliers, sertisseurs, polisseurs et gemmologues, tous reflètent le savoir-faire de la Joaillerie Artisanale Française.

Une fois la majestueuse façade franchie, vous serez accueilli à l’étage au sein d’un salon feutré privatisé pour l’occasion, où vous sera présentée l’histoire d’Inédit depuis sa création, ses collections emblématiques, ainsi que ses pièces d’exception.

Vous pourrez observer au plus près et manipuler quelques unes des pierres les plus précieuses, apprendre leur vocabulaire et les décrypter, grâce aux outils qui vous seront mis à disposition et aux conseils professionnels des collaboratrices présentes.

Diamants, saphirs, rubis, émeraudes, ou encore tourmaline, grenat et aigue-marine un panel de gemmes, une palette de couleurs seront révélées rien que pour vos yeux.

Vous serez ensuite guidé jusqu’à l’atelier de fabrication le cœur du savoir-faire de cette institution. Ici, les artisans vous parleront de quelques uns de leurs outils et machines si spécifiques à leurs professions, et surtout vous présenteront les créations sur lesquelles ils travaillent, du gouaché (dessin préparatoire) à l’étape finale: la pose du poinçon de maître.

Néophytes ou connaisseurs, soyez assuré que vous pourrez poser vos questions en toute confiance, dans un écrin convivial et accueillant, dont vous repartirez forcément charmé !

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie .

