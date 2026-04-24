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Atelier français et crochet, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Atelier français et crochet, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Atelier français et crochet, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque de la Grand'Mare

Adresse : rouen

Ville : Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Atelier français et crochet Jeudi 11 juin, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Entraînez-vous à parler français en crochetant avec nous !Nous fournissons crochets, laine et café et tous les niveaux sont bienvenus.

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Venez crocheter en français pour apprendre la langue.

© Rouen Bibliothèques

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