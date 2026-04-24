Atelier français et crochet, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Atelier français et crochet, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen jeudi 11 juin 2026.
Atelier français et crochet Jeudi 11 juin, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00
Entraînez-vous à parler français en crochetant avec nous !Nous fournissons crochets, laine et café et tous les niveaux sont bienvenus.
Bibliothèque de la Grand’Mare rouen Rouen Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/atelier-francais-et-crochet »}]
Venez crocheter en français pour apprendre la langue.
© Rouen Bibliothèques
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