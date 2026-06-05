Drakkar Viking Tour, l’expérience immersive Hangar 105 Rouen

Rouen

Drakkar Viking Tour, l’expérience immersive

Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Les Vikings reprennent possession des quais de Seine ! Embarquez pour une expérience unique au cœur du monde viking avec un billet exclusif combinant la visite de la Cité Immersive Viking et la découverte exceptionnelle du drakkar Olav.

Merci de vous présenter 20 minutes avant le début de l’expérience déjà muni de votre billet à l’adresse suivante Ile Lacroix Villetard 8 rue de l’industrie 76100 Rouen

• Jeudi et vendredi

Venez découvrir le majestueux drakkar Olav amarré sur les quais de Seine, puis profitez d’une immersion fascinante dans l’univers des Vikings à la Cité.

• Samedi et dimanche formule anniversaire de la Cité Immersive Viking

Profitez de la navette en Waylibus, qui vous mènera jusqu’au drakkar Olav et terminez votre aventure par une visite de la Cité en immersion.

Merci de vous présenter 20 minutes avant le début de l’expérience déjà muni de votre billet à la Cité Immersive.

Petit bonus bénéficiez de 10 % de réduction au snacking sur la terrasse sur présentation de votre billet.

Places limitées réservation fortement conseillée.

Ne manquez pas cette expérience inédite, accessible à partir de 10 ans.

La Cité Immersive Viking propose une expérience pédagogique et immersiveà la découverte de l’univers fascinant des vikings en Normandie, afin d’en raconter l’histoire.

Découvrez l’incroyable histoire de la Normandie, la terre des Hommes du Nord. Il y a plus de mille ans, une nouvelle menace s’abattait sur l’Europe occidentale des vikings assoiffés d’or débarquaient de Scandinavie. Comment, par un incroyable miracle de l’Histoire, le chef des vikings est-il devenu le fondateur de l’Empire normand ?

À travers les 6 salles du parcours et grâce à des technologies de pointe, préparez-vous à voyager dans le temps pour découvrir, vivre et ressentir l’Histoire grandeur nature.Une immersion totale dans la vie fascinante de Rollon, premier viking devenu normand. Un plongeon dans la culture, les traditions et les légendes scandinaves des vikings installés à Rouen.

Les 5 sens en éveil

Des objets vikings authentiques (IX et Xe siècles), véritable trésor patrimonial

Des décors historiques monumentaux et interactifs

Des projections vidéo à 360°

Des immersions sonores spatialisées 3D .

Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Drakkar Viking Tour, l’expérience immersive

L’événement Drakkar Viking Tour, l’expérience immersive Rouen a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Rouen tourisme