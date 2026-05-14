C’est l’pompom Musée Maritime, Fluvial et Portuaire Rouen

Rouen

C’est l’pompom

Musée Maritime, Fluvial et Portuaire 13 Quai Emile Duchemin Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

3 jours de fêtes et de rencontres au Musée Maritime Concerts, ateliers, tables rondes.

Buvette et restauration sur place .

Musée Maritime, Fluvial et Portuaire 13 Quai Emile Duchemin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 15 51

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English : C’est l’pompom

L’événement C’est l’pompom Rouen a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Rouen tourisme