C’est l’pompom Musée Maritime, Fluvial et Portuaire Rouen
C’est l’pompom Musée Maritime, Fluvial et Portuaire Rouen vendredi 5 juin 2026.
Rouen
C’est l’pompom
Musée Maritime, Fluvial et Portuaire 13 Quai Emile Duchemin Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
3 jours de fêtes et de rencontres au Musée Maritime Concerts, ateliers, tables rondes.
Buvette et restauration sur place .
Musée Maritime, Fluvial et Portuaire 13 Quai Emile Duchemin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 15 51
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English : C’est l’pompom
L’événement C’est l’pompom Rouen a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Rouen tourisme
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