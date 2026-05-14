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C’est l’pompom Musée Maritime, Fluvial et Portuaire Rouen

C’est l’pompom Musée Maritime, Fluvial et Portuaire Rouen vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Musée Maritime, Fluvial et Portuaire

Adresse : 13 Quai Emile Duchemin

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Rouen

C’est l’pompom

Musée Maritime, Fluvial et Portuaire 13 Quai Emile Duchemin Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05

3 jours de fêtes et de rencontres au Musée Maritime Concerts, ateliers, tables rondes.
Buvette et restauration sur place   .

Musée Maritime, Fluvial et Portuaire 13 Quai Emile Duchemin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 15 51 

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English : C’est l’pompom

L’événement C’est l’pompom Rouen a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Rouen tourisme

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