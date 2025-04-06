Rouen

La Cathédrale avec vos sens

25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-26 2026-07-09 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-09-05 2026-09-11

Et si on vous disait de prendre un miroir et une craie pour visiter la cathédrale ?

Cette visite fait appel à vos sens et dévoile un peu plus les beautés de la cathédrale rouennaise. Ressentez le vertige de ses dimensions, imprégnez-vous de la résonance de son acoustique et jouez avec les principes de son architecture gothique. .

25 Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : La Cathédrale avec vos sens

L’événement La Cathédrale avec vos sens Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme