Une ville, des quartiers Rouen

Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.

10 juillet Le quartier Saint-Maclou

RdV devant l’église Saint-Maclou, place Barthélemy, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-quartier-saint-maclou

17 juillet Entre Rougemare et Beauvoisine

Rdv Devant la statue de Napoléon, Place du Général de Gaulle, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/entre-rougemare-et-beauvoisine

24 juillet De la rue Saint-Patrice aux Bons-Enfants

Rdv Près de l’église, 22 rue Saint-Patrice, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/de-la-rue-saint-patrice-aux-bons-enfants

31 juillet De Saint-Ouen aux Pénitents

Rdv Devant l’abbatiale Saint-Ouen, Place du Général De Gaulle, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/de-saint-ouen-aux-penitents

07 août Autour du Jardin des Plantes

RdV Devant l’entrée sud du Jardin, Place des Martyrs de la Résistance, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/autour-du-jardin-des-plantes

14 août Vers la rue de Crosne

Rdv Devant le Musée Corneille, 4 rue de la Pie, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/vers-la-rue-de-crosne

21 août Au sud de la Cathédrale la Reconstruction

Rdv Devant l’Hôtel des Finances, 25 place de la Cathédrale, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/au-sud-de-la-cathedrale-la-reconstruction

28 août Le quartier Saint-Sever

Rdv Devant l’église Saint-Sever, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-quartier-saint-sever .

