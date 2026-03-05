Une ville, des quartiers Rouen
Une ville, des quartiers Rouen vendredi 10 juillet 2026.
Une ville, des quartiers
Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.
10 juillet Le quartier Saint-Maclou
RdV devant l’église Saint-Maclou, place Barthélemy, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-quartier-saint-maclou
17 juillet Entre Rougemare et Beauvoisine
Rdv Devant la statue de Napoléon, Place du Général de Gaulle, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/entre-rougemare-et-beauvoisine
24 juillet De la rue Saint-Patrice aux Bons-Enfants
Rdv Près de l’église, 22 rue Saint-Patrice, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/de-la-rue-saint-patrice-aux-bons-enfants
31 juillet De Saint-Ouen aux Pénitents
Rdv Devant l’abbatiale Saint-Ouen, Place du Général De Gaulle, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/de-saint-ouen-aux-penitents
07 août Autour du Jardin des Plantes
RdV Devant l’entrée sud du Jardin, Place des Martyrs de la Résistance, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/autour-du-jardin-des-plantes
14 août Vers la rue de Crosne
Rdv Devant le Musée Corneille, 4 rue de la Pie, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/vers-la-rue-de-crosne
21 août Au sud de la Cathédrale la Reconstruction
Rdv Devant l’Hôtel des Finances, 25 place de la Cathédrale, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/au-sud-de-la-cathedrale-la-reconstruction
28 août Le quartier Saint-Sever
Rdv Devant l’église Saint-Sever, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-quartier-saint-sever .
Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une ville, des quartiers
L’événement Une ville, des quartiers Rouen a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Rouen tourisme