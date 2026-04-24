Ciné-dèj : le mois des fiertés, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Ciné-dèj : le mois des fiertés Jeudi 11 juin, 12h15 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T12:15:00+02:00 – 2026-06-11T13:15:00+02:00

Fin : 2026-06-11T12:15:00+02:00 – 2026-06-11T13:15:00+02:00

En ce mois des fiertés venez faire le plein d’émotions sur votre pause déjeuner. Nous vous concoctons une séance de courts métrages de 45min à dévorer avec les yeux et votre sandwich en main. Au menu : de l’humour, des rencontres, de l’étonnement…

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/cine-dej-le-mois-des-fiertes »}]

En ce mois des fiertés venez faire le plein d’émotions sur votre pause déjeuner.

© Margot Bouchard