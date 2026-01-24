LES 100 ANS DU HANGAR 13 Rouen

LES 100 ANS DU HANGAR 13

Le Musée maritime, fluvial et portuaire de Rouen célèbre les 100 ans du Hangar 13 et les 20 ans de son chantier d’insertion à travers un programme festif et culturel d’envergure. Le week-end mettra à l’honneur la mémoire portuaire avec des expositions de photos anciennes, des témoignages d’anciens travailleurs du port et une exposition temporaire consacrée aux 200 ans de la ligne ferry Dieppe–New Haven. Un salon du livre maritime, ponctué de conférences dont une rencontre avec Michel Bussi, invite à explorer l’imaginaire et l’histoire maritimes. Visites guidées du musée, dégustation de vin en écho au passé du hangar, événements musicaux et animations familiales rythment ces temps forts.

Un anniversaire qui célèbre à la fois le patrimoine, la transmission et la vitalité du port de Rouen. .

