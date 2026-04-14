Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque du Châtelet, Rouen
Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque du Châtelet, Rouen jeudi 21 mai 2026.
Déclics : rendez-vous numériques individuels Jeudi 21 mai, 14h45 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T14:45:00+02:00 – 2026-05-21T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T14:45:00+02:00 – 2026-05-21T15:30:00+02:00
Vous avez des questions sur votre PC, smartphone ou tablette ?Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques ! Nous vous aiderons à mieux utiliser vos appareils, vos logiciels ou à résoudre des problèmes techniques.Important : Si votre problème est lié à votre matériel, n’oubliez pas de l’apporter !Ces sessions sont personnalisées et adaptées à vos besoins.
Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/declics-rendez-vous-numeriques-individuels-1 »}]
Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques.
© Gerd Altmann de Pixabay
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