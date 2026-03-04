Les mythes des origines, Bibliothèque Parment, Rouen

Les mythes des origines Jeudi 21 mai, 18h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:00:00+02:00

Contrairement à une réputation qu’ils ont eue pendant longtemps, les mythes ne sont pas simplement de jolies histoires qui plaisent aux enfants. À vrai dire, bon nombre d’entre eux sont même effrayants et à déconseiller totalement aux âmes sensibles ! En revanche, ils constituent une manière ludique et distanciée de répondre à des questions fort sérieuses, par essence insolubles, comme, par exemple « d’où vient le monde dans lequel nous vivons ? Comment est-il apparu ? ». Questions universelles, auxquelles chaque civilisation a tenté d’apporter des réponses, par le biais de récits à caractère religieux ou non.À travers l’exemple de mythes empruntés à différentes civilisations anciennes, la professeure et conférencière Isabelle Gassino expliquera comment s’élabore un récit des origines du monde et de l’humanité. Comment les Anciens voyaient-ils l’apparition de ceux-ci ? On pointera, chemin faisant, au-delà de la diversité des cultures, des points communs, des schémas récurrents, qui ne manquent pas d’interroger.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/les-mythes-des-origines »}]

La professeure et conférencière Isabelle Gassino expliquera comment s’élabore un récit des origines du monde et de l’humanité.

© Isabelle Gassino