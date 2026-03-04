Atelier français et crochet, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Atelier français et crochet Jeudi 21 mai, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00
Entraînez-vous à parler français en crochetant avec nous !Nous fournissons crochets, laine et café et tous les niveaux sont bienvenus.
Venez crocheter en français pour apprendre la langue.
