Atelier français et crochet, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Atelier français et crochet Jeudi 21 mai, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Entraînez-vous à parler français en crochetant avec nous !Nous fournissons crochets, laine et café et tous les niveaux sont bienvenus.

Bibliothèque de la Grand'Mare rouen Rouen Seine-Maritime Normandie

Venez crocheter en français pour apprendre la langue.

