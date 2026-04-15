Badges d’ailleurs, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Badges d’ailleurs, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen mercredi 20 mai 2026.
Badges d’ailleurs Mercredi 20 mai, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T15:30:00+02:00
Fabriquez vos badges et magnets qui vous inviteront au voyage, grâce aux documents issus de nos peintures, gravures et estampes anciennes, numérisées sur notre bibliothèque numérique patrimoniale rotomagus.fr.
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Fabriquez vos badges et magnets qui vous inviteront au voyage, grâce aux documents issus de nos peintures, gravures et estampes anciennes.
© BMR – Rotomagus.fr
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