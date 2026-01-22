Rouen National Arts Halle aux Toiles Rouen

Rouen National Arts

Halle aux Toiles 19 Place de la Basse Vieille Tour Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-19 11:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

2026-05-19

Peintures, sculptures, photos et vidéos d’une centaine d’artistes français et européens seront exposées à la Halle aux Toiles. Certains participeront pour la première fois à Rouen, dont plusieurs artistes de Hanovre en Allemagne, avec laquelle le festival célèbre le soixantième anniversaire du jumelage cette année.

Entrée libre .

Halle aux Toiles 19 Place de la Basse Vieille Tour Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 60 31 98 rouennationalartsofficiel@gmail.com

English : Rouen National Arts

