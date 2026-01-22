Rouen National Arts Halle aux Toiles Rouen
Halle aux Toiles 19 Place de la Basse Vieille Tour Rouen Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-19 11:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
2026-05-19
Peintures, sculptures, photos et vidéos d’une centaine d’artistes français et européens seront exposées à la Halle aux Toiles. Certains participeront pour la première fois à Rouen, dont plusieurs artistes de Hanovre en Allemagne, avec laquelle le festival célèbre le soixantième anniversaire du jumelage cette année.
Entrée libre .
Halle aux Toiles 19 Place de la Basse Vieille Tour Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
English : Rouen National Arts
