Seine-Maritime

Visite guidée Le monument juif, « la Maison Sublime »

Découvert il y a plus de 30 ans, lors de travaux dans la cour du Parlement de Normandie, il s’agit du plus ancien monument juif conservé en Europe occidentale, mais c’est aussi l’un des monuments les plus mystérieux de Rouen et de la vallée de Seine. N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir ce monument en compagnie de nos guides conférenciers.

Office de Tourisme de la Communauté de Rouen vallée de Seine Normandie 25, place de la Cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

English : Visite guidée Le monument juif, « la Maison Sublime »

Discovered over 30 years ago during work in the courtyard of the Parlement de Normandie, this is the oldest preserved Jewish monument in Western Europe, but it’s also one of the most mysterious monuments in Rouen and the Seine Valley. Come and discover or rediscover this monument in the company of our guides.

Duration: 2 hours.

Reservation essential

18 people maximum

German :

Es wurde vor über 30 Jahren bei Bauarbeiten im Hof des Parlaments der Normandie entdeckt und ist das älteste erhaltene jüdische Denkmal in Westeuropa, aber auch eines der geheimnisvollsten Denkmäler in Rouen und im Seine-Tal. Zögern Sie nicht, dieses Denkmal in Begleitung unserer Fremdenführer zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Dauer: 2 Stunden.

Reservierung unbedingt erforderlich

maximal 18 Personen

Italiano :

Scoperto oltre 30 anni fa durante i lavori nel cortile del Parlamento di Normandia, è il più antico monumento ebraico sopravvissuto in Europa occidentale, ma è anche uno dei monumenti più misteriosi di Rouen e della Valle della Senna. Venite a scoprire o riscoprire questo monumento in compagnia delle nostre guide.

Durata: 2 ore.

Prenotazione obbligatoria

18 persone al massimo

Espanol :

Descubierto hace más de 30 años durante unas obras en el patio del Parlamento de Normandía, es el monumento judío más antiguo que se conserva en Europa Occidental, pero también uno de los monumentos más misteriosos de Ruán y del valle del Sena. Venga a descubrir o redescubrir este monumento en compañía de nuestros guías.

Duración: 2 horas.

Reserva obligatoria

18 personas máximo

