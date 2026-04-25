Rouen

La France Empire Un secret de famille national

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:30:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Dans une nation, le pouvoir politique demande souvent aux citoyens d’adhérer très tôt à un récit national. Mais que se passe-t-il lorsque certaines pages de l’histoire restent en marge de ce récit ?

À travers ce théâtre documentaire, la compagnie Un pas de côté s’intéresse à une histoire largement absente de l’apprentissage scolaire celle de l’empire colonial français et de son démantèlement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Entre enquête, récit et documents historiques, La France Empire, un secret de famille national interroge ce passé longtemps tenu à distance et ouvre un espace de réflexion sur les mémoires et les héritages qui traversent encore notre histoire collective. .

7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : La France Empire Un secret de famille national

L’événement La France Empire Un secret de famille national Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité