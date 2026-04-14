Évènement sans titre, Omnia République, Rouen
Évènement sans titre, Omnia République, Rouen lundi 27 avril 2026.
Évènement sans titre Lundi 27 avril, 20h00 Omnia République Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T20:00:00+02:00 – 2026-04-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T20:00:00+02:00 – 2026-04-27T23:00:00+02:00
Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy
Ciné débat Omnia République
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