Rouen, un passé sur albumin

Devant la bibliothèque patrimoniale, place du Chêne Rouge Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-06-27

En l’espace de 200 ans, la ville a bien changé. Marchez dans les pas des photographes du 19e siècle et observez les évolutions de la cité avec votre guide-conférencier.

Samedi 25 avril et samedi 27 juin 2026, 15h00

Rendez-vous Devant la bibliothèque patrimoniale, place du Chêne Rouge, Rouen

Gratuit, Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/rouen-un-passe-sur-albumine .

Devant la bibliothèque patrimoniale, place du Chêne Rouge Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01

English : Rouen, un passé sur albumin

