Rouen, un passé sur albumin
Devant la bibliothèque patrimoniale, place du Chêne Rouge Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-06-27
2026-04-25 2026-06-27
En l’espace de 200 ans, la ville a bien changé. Marchez dans les pas des photographes du 19e siècle et observez les évolutions de la cité avec votre guide-conférencier.
Samedi 25 avril et samedi 27 juin 2026, 15h00
Rendez-vous Devant la bibliothèque patrimoniale, place du Chêne Rouge, Rouen
Gratuit, Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/rouen-un-passe-sur-albumine .
Devant la bibliothèque patrimoniale, place du Chêne Rouge Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
English : Rouen, un passé sur albumin
