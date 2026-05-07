Rouen

Atelier Printemps des cimetières

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 15:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Lors d’un atelier convivial, découvrez le décor aux engobes pour réaliser (au choix) une broche ou un magnet personnalisé, en vous laissant inspirer par le thème de ce week-end ou le sujet de votre choix ! Votre création sera émaillée, cuite et assemblée (avec une broche ou un magnet) par nos soins. Elle sera à récupérer dans nos quelques semaines plus tard. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 78 18 83

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English : Atelier Printemps des cimetières

L’événement Atelier Printemps des cimetières Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Seine-Maritime Attractivité