Visite avec audioguide Rouen
Visite avec audioguide Rouen vendredi 8 mai 2026.
Rouen
Visite avec audioguide
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
À votre rythme, et au fil du récit de deux personnages emblématiques de cet ancien cimetière, parcourez l’histoire surprenante de ce lieu singulier.
Tout au long du parcours, des haltes thématiques vous invitent à lever les yeux et à décrypter les nombreuses sculptures et décors macabres qui ornent les galeries de l’Aître.
Témoignages saisissants de son passé funéraire, ces ornements sculptés sont uniques en Europe et participent pleinement au charme mystérieux de ce site patrimonial exceptionnel. .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite avec audioguide
L’événement Visite avec audioguide Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Seine-Maritime Attractivité