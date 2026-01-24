Printemps des cimetières

Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-08

Cet événement national, exclusivement dédié au patrimoine funéraire fête ses 10 ans cette année. De nombreuses visites guidées dans les cimetières du territoire seront organisées, l’occasion d’explorer des sujets tels que la végétalisation, la mémoire de guerre, les personnalités, les savoir-faire, la symbolique et l’architecture funéraire.

Visites guidées gratuites sur inscription

– Quand les cimetières passent au vert

Depuis 2014 la Ville de Rouen a engagé un important travail de végétalisation de ses 5 cimetières. Entre nature et patrimoine funéraire, venez découvrir l’exemple du cimetière Monumental, en compagnie de la responsable du projet et d’un guide-conférencier.

Samedi 9 mai, 15h00 , rendez-vous Rouen, Cimetière Monumental, rue du Mesnil Grémichon Gratuit. Réservation obligatoire.

https://my.weezevent.com/quand-les-cimetieres-passent-au-vert

– Monumental au féminin

Le Cimetière Monumental, nécropole des Grands-Hommes… et les femmes alors ! Artistes, bienfaitrices ou figures de l’histoire locale elles ont brillé par leurs actions et leurs caractères. Partez à la découverte de ces destins remarquables.

Dimanche 10 mai, 10h00

Rendez-vous Rouen, Cimetière Monumental, rue du Mesnil Grémichon Gratuit. Réservation obligatoire.

https://my.weezevent.com/monumental-au-feminin

– Et si on causait du Monumental ?

Le plus beau des cimetières rouennais attire et intrigue. Profitez de l’occasion pour venir discuter avec des guides-conférenciers du Label Métropole d’art et d’histoire. Un livret-découverte vous est également proposé avec des questions à répondre en famille. Alors, on vous y attend !

Dimanche 10 mai, 14h00-17h00, rendez-vous devant le colombarium (ancienne chapelle, carrés A-B)

– Le cimetière communal de Petit-Quevilly, sur les traces de la Seconde guerre mondiale.

Par ses plaques et ses monuments aux morts, le cimetière communal nous raconte le prix payé par la population quevillaise durant la Seconde guerre mondiale sur les champs de bataille, les camps de concentration ou sous les bombes.

Samedi 9 mai, 14h00

Rendez-vous Entrée du cimetière, rue Stalingrad Gratuit. Réservation obligatoire

https://my.weezevent.com/le-cimetiere-communal-de-petit-quevilly .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des cimetières

L’événement Printemps des cimetières Rouen a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Rouen tourisme