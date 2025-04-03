Dégustation Fromages & Vins dans une taverne La Taverne Saint-Amand Rouen

Rouen

Dégustation Fromages & Vins dans une taverne

La Taverne Saint-Amand 11 Rue Saint-Amand Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-10-16 19:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-25 2026-06-26

Dégustation des fromages et vins dans une taverne typique du centre historique de Rouen.

Accompagné d’un fromager passionné, découvrez les meilleurs fromages de Normandie et d’ailleurs. A chaque fromage une anecdote historique et un accord gustatif pour éveiller vos papilles !

Rencontre devant le lieu de la dégustation La taverne St Amant .

Présentation de ce lieu typique et emblématique de la ville.

Après une courte présentation de tous nous commencerons à explorer les terroirs français à travers la carte de France.

La dégustation de chaque fromage accompagné d’une boisson et autres mets peut commencer. Un tour de table est effectué pour que chaque convive donne son avis sur le fromage et le choix de l’accord. Nous pourrons partager nos impressions et sensations gustatives.

Un petit livret où noter impressions et souvenirs sera délivré avant de nous séparer.

Une pièce du restaurant, et une terrasse chauffée vous attend pour passer un moment de convivialité ensemble.

5 délicieux fromages avec les pains qui s’accordent le mieux à vos fromages.

Vins, bières, Jus, eau Un petit livret fourni pour conserver vos goûts, découvertes et conseils de dégustations.

Durée 1h30

Soirée non privative (jusqu’à 8 participants)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

La Taverne Saint-Amand 11 Rue Saint-Amand Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

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L’événement Dégustation Fromages & Vins dans une taverne Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme