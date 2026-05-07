Empreinte macabre, atelier artistique Rouen
Empreinte macabre, atelier artistique Rouen vendredi 8 mai 2026.
Rouen
Empreinte macabre, atelier artistique
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-08 16:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Laissez libre court à votre imagination au cœur d’un lieu propice à la création artistique. Au cours de cet atelier, chacun se laissera guider par le thème sous forme d’oxymore ?cimetière et saison printanière? pour produire une affiche en coupant, collant et dessinant des formes qui s’opposent et se répondent… Avec sa cour et ses tilleuls, son architecture à pans de bois, sa danse macabre et autres décors sculptés, l’Aître offre une richesse de motifs qui à coup sûr saura vous inspirer. Clin d’œil au passé d’école des Beaux-arts de l’Aître Saint-Maclou cet atelier vous invite à (re)découvrir les lieux autrement. .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Empreinte macabre, atelier artistique
L’événement Empreinte macabre, atelier artistique Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Seine-Maritime Attractivité
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