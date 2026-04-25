Rouen

Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07 20:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires aurait pu être une conférence décalée sur les mécanismes d’oppression qui se cachent dans le langage, mais le souffle poétique qui arrive par effraction transforme cette lecture en une expérience sensorielle puissante.

D’une écriture minutieuse, incisive, percutante et malicieuse, Aurore Déon donne à entendre et à ressentir les déflagrations à l’œuvre dans nos récits intimes et collectifs.

Inspiré du spoken word, ce texte s’accompagne d’improvisations vocales et sonorisées en live, pour un voyage sensible entre la voix et les mots. .

7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires

L’événement Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité