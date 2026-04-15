Déclics : ateliers numériques. Reprendre le contrôle de ses données personnelles, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Déclics : ateliers numériques. Reprendre le contrôle de ses données personnelles Samedi 25 avril, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00

Chaque clic laisse une trace ! Venez apprendre à comprendre et contrôler votre empreinte numérique. Cet atelier pratique vous montre comment protéger vos données, gérer vos informations en ligne et naviguer sur Internet en toute sécurité. Reprenez le contrôle de votre vie numérique !

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Chaque clic laisse une trace ! Venez apprendre à comprendre et contrôler votre empreinte numérique.

© Gerd Altmann de Pixabay