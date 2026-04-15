Le « dessein » animé d’Hayao Miyazaki, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Le « dessein » animé d’Hayao Miyazaki Samedi 25 avril, 15h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Souvent confrontés à un déracinement originel, la plupart des personnages miyazakiens ouvrent leur histoire par un exil vers un ailleurs inconnu.Ponctué de nombreux extraits de films et s’adressant à un large auditoire, cette rencontre aborde la singularité de l’œuvre du grand cinéaste japonais par des entrées aussi variées que l’exil, la guerre ou bien encore l’écologie et le féminisme.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/le-dessein-anime-dhayao-miyazaki »}]

Une rencontre qui aborde la singularité de l’œuvre du grand cinéaste japonais.

Fan-art inspiré des œuvres de Hayao Miyazaki