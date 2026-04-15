Atelier semis, Bibliothèque Parment, Rouen

Atelier semis Mercredi 15 avril, 15h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Tamisage, remplissage, choix et mise en terre des graines, étiquetage, arrosage… Le printemps arrive, prenez quelques minutes pour réaliser vos semis. Un atelier familial où vous seront proposés conseils et astuces par l’association Le Champ des Possibles. L’occasion également de découvrir quelques outils de jardinage proposés par le nouveau service bricothèque.Le stand en accès libre de 15h à 17h.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/atelier-semis »}]

Le printemps arrive, prenez quelques minutes pour réaliser vos semis.

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