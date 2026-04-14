Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Évènement sans titre, Omnia République, Rouen

Évènement sans titre, Omnia République, Rouen

Évènement sans titre, Omnia République, Rouen samedi 25 avril 2026.

Lieu : Omnia République

Adresse : 28 rue de la République, Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Évènement sans titre Samedi 25 avril, 14h30 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy
Ciné relax Omnia République

À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)