Rouen au pas des chevaux Rouen

Rouen au pas des chevaux

Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-23 2026-07-09 2026-07-22 2026-10-24 2026-10-26 2026-10-29 2026-11-01

Visite commentée en calèche des rues de Rouen. Au rythme de leurs sabots, les chevaux vous emmènent découvrir une partie du patrimoine de la ville aux cent clochers .

La balade vous emmènera de Saint-Ouen à Saint-Maclou en passant par la rue Eau de Robec.

Explications patrimoniales et historiques sur les différents monuments qui se trouvent sur le trajet abbatiale Saint-Ouen, jardins de l’abbatiale, hôtel de ville, les maisons à colombages de la rue des faux, le marché de la place Saint-Marc, église Saint-Maclou, les antiquaires de la rue Damiette et les teinturiers de la rue Eau de Robec

La calèche couverte vous protègera des intempéries tout en vous laissant le loisir d’admirer le paysage et en prenant un peu de hauteur.

Gamin et Gibus, les cobs normands aussi gentils que puissants, donneront le rythme d’une visite qui sort de l’ordinaire.

Le départ a lieu devant l’entrée de l’Abbatiale Saint-Ouen et des jardins de l’Hôtel de ville, rue des Faulx.

Durée de la balade 30 minutes, 4 départs par jour 10h30, 11h30, 14h et 15h .

Place du Général de Gaulle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

