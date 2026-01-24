Curieux Printemps Rouen

Curieux Printemps

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09

fin : 2026-05-30

2026-05-09

Curieux Printemps revient, fidèle à son esprit de découverte et de partage. Du 9 au 30 mai, ce festival de spectacle vivant vous invite à explorer une programmation riche et éclectique, portée par des artistes locaux et régionaux.

Chaque représentation est une porte ouverte sur l’imaginaire, une occasion de se rassembler et d’éveiller sa curiosité. En investissant des lieux variés et en proposant des spectacles pour toutes et tous, Curieux Printemps affirme une culture accessible, vivante et ancrée au cœur de Rouen. .

