SPECTACLE EN PLEIN AIR LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER (tellement qu’elle fait peur) Rue Charles Lenepveu Rouen

Rouen

SPECTACLE EN PLEIN AIR LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER (tellement qu’elle fait peur)

Rue Charles Lenepveu Place du Chêne Rouge Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:30:00

fin : 2026-05-08 23:15:00

Date(s) :

2026-05-08

Emmanuel Gil et son double clownesque Typhus Bronx investissent la Place du Chêne Rouge à Rouen, et ça va déménager?! Connaissez-vous l’histoire sordide du Conte du genévrier?? Celle d’un petit garçon mal-aimé, maltraité, manipulé, décapité, découpé, recollé, dévoré… mais finalement réincarné, et bien décidé à se venger?! Car la vengeance apaise, et le mal engendre le mal. Voilà pour la morale.

Cette histoire, le clown Typhus Bronx l’a entendue et l’a prise très à cœur. Ce soir, c’est à lui de la raconter… même s’il ne s’en souvient pas très bien?! Tant pis, il devrait s’en sortir, surtout si le public se montre coopératif. Au risque que la réalité ne rattrape la fiction… Si jamais vous vous surprenez à paniquer, dites-vous simplement que tout a une fin.

Tout public dès 12 ans .

Rue Charles Lenepveu Place du Chêne Rouge Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 70 22 82

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English : SPECTACLE EN PLEIN AIR LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER (tellement qu’elle fait peur)

L’événement SPECTACLE EN PLEIN AIR LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER (tellement qu’elle fait peur) Rouen a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité