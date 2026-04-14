Rouen, un passé sur albumine, bibliothèque patrimoniale, Rouen
Rouen, un passé sur albumine, bibliothèque patrimoniale, Rouen samedi 25 avril 2026.
Rouen, un passé sur albumine Samedi 25 avril, 15h00 bibliothèque patrimoniale Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Marchez dans les pas des photographes du XIXe siècle et observez les évolutions de la cité avec votre guide-conférencier.Rendez-vous devant la bibliothèque patrimoniale, place du Chêne Rouge.Réserver votre place pour la balade guidée sur Weezevent.
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Marchez dans les pas des photographes du XIXe siècle et observez les évolutions de la cité avec votre guide-conférencier.
© Mathieu Ip Piang Siong
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