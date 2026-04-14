Créathé, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Créathé Samedi 9 mai, 14h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

La Créathèque, ça continue !Chaque mois, rejoignez nos ateliers Créathé conviviaux pour explorer les loisirs créatifs : crochet, tricot, amigurumi, ou broderie. Un moment de partage, de découverte et de détente à vivre ensemble, tout au long de l’année ! N’hésitez pas à contribuer à l’alimentation de la créathèque en échangeant du matériel de loisirs créatifs, ainsi qu’aux Créathé, en partageant votre passion avec d’autres ! Ateliers à partir de 10 ans sur inscription. Ce semestre les thèmes seront les suivants:

7 mars : crochet débutant.

crochet débutant. 4 avril : broderie.

broderie. 9 mai : tricot circulaire.

tricot circulaire. 13 juin : atelier minute pendant Les Hauts ont des Talents.

atelier minute pendant Les Hauts ont des Talents. 4 juillet : découverte des amigurumi.

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/creathe »}]

La Créathèque, ça continue ! Chaque mois, rejoignez nos ateliers Créathé conviviaux.

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