JEUNES TALENTS Salle Jubé Rouen

Rouen

JEUNES TALENTS

Salle Jubé Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 12:15:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Chaque année, la saison des Méridiennes accueille un concert Jeunes Talents afin de

promouvoir de jeunes musiciens issus du parcours de formation Licence Musicien Interprète

dispensée à la fois aux Conservatoires de Rouen, Petit et Grand-Couronne, au Cefedem de Normandie et à l’Université de Rouen. Mettre en lumière de jeunes artistes

talentueux, passionnés, prometteurs participe à la valorisation de leur compétence artistique et contribue au développement de leur insertion professionnelle.

Musée des Beaux-Arts Salle du Jubé

Gratuit, sans réservation

Séance scolaire/groupe à 10h

En partenariat avec la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie .

Salle Jubé Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : JEUNES TALENTS

L’événement JEUNES TALENTS Rouen a été mis à jour le 2026-05-12 par Seine-Maritime Attractivité