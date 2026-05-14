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JEUNES TALENTS Salle Jubé Rouen

JEUNES TALENTS Salle Jubé Rouen vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Salle Jubé

Adresse : Esplanade Marcel Duchamp

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 12:15:00

Tarif :

Rouen

JEUNES TALENTS

Salle Jubé Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 12:15:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Chaque année, la saison des Méridiennes accueille un concert Jeunes Talents afin de
promouvoir de jeunes musiciens issus du parcours de formation Licence Musicien Interprète
dispensée à la fois aux Conservatoires de Rouen, Petit et Grand-Couronne, au Cefedem de Normandie et à l’Université de Rouen. Mettre en lumière de jeunes artistes
talentueux, passionnés, prometteurs participe à la valorisation de leur compétence artistique et contribue au développement de leur insertion professionnelle.

Musée des Beaux-Arts Salle du Jubé
Gratuit, sans réservation
Séance scolaire/groupe à 10h
En partenariat avec la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie   .

Salle Jubé Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie  

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English : JEUNES TALENTS

L’événement JEUNES TALENTS Rouen a été mis à jour le 2026-05-12 par Seine-Maritime Attractivité

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