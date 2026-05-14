JEUNES TALENTS Salle Jubé Rouen
JEUNES TALENTS Salle Jubé Rouen vendredi 5 juin 2026.
Rouen
JEUNES TALENTS
Salle Jubé Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 12:15:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Chaque année, la saison des Méridiennes accueille un concert Jeunes Talents afin de
promouvoir de jeunes musiciens issus du parcours de formation Licence Musicien Interprète
dispensée à la fois aux Conservatoires de Rouen, Petit et Grand-Couronne, au Cefedem de Normandie et à l’Université de Rouen. Mettre en lumière de jeunes artistes
talentueux, passionnés, prometteurs participe à la valorisation de leur compétence artistique et contribue au développement de leur insertion professionnelle.
Musée des Beaux-Arts Salle du Jubé
Gratuit, sans réservation
Séance scolaire/groupe à 10h
En partenariat avec la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie .
Salle Jubé Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : JEUNES TALENTS
L’événement JEUNES TALENTS Rouen a été mis à jour le 2026-05-12 par Seine-Maritime Attractivité
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