Musiques Interdites Quand les lumières s’éteignent Rouen

Musiques Interdites Quand les lumières s’éteignent

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 21:20:00

Date(s) :

2026-06-04

Durée 1h20, sans entracte

Un collectif d’artistes de premier plan rend justice à des œuvres bannies par le régime nazi.

Emporté dans sa folie destructrice, le régime nazi a condamné puis enterré une vie culturelle allemande foisonnante, héritée des cabarets des années 1920-1930, de l’avant-garde viennoise et des folklores juifs. Des musiciens et compositeurs de génie sombrent dans l’oubli, leurs partitions étant réduites au silence. Ce programme commémorant les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale rend à cette musique meurtrie la dignité et la grandeur qu’elle mérite. Un programme pour l’Histoire. .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

