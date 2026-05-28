JAZZ SACRÉ À la rencontre classique-jazz Les Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen

Rouen

JAZZ SACRÉ À la rencontre classique-jazz Les Jeudis de Saint Maclou

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 21:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Dans la continuité de la proposition éclectique des programmes illuminés ce *Jazz sacré* nous amène aux origines souvent spirituels de la musique, en particulier ceux du jazz, le gospel. Le programme est porté ici de l’art de la trompette jouée par Frédéric Aubin, lui -même voyageur entre les mondes, de La Maison Tellier à La Maison Illuminée. Nous découvrons les merveilles proche du sacré, de Debussy, Satie, Gershwin qu’avaient tant inspiré les créations des grands jazzmen d’un coté, l’autre source c’étaient les standards du chant gospel devenu patrimoine mondial tant aimé.

Le programme

C. Debussy Clair de lune

E. Satie Gnossienne

G. Gershvin 3 préludes

M. Ravel Scherzo du quatuor

Divers Amazing grace. Go down moses. Joshua fit the battle of Jericho.

Caravan. What a wonderful world. All blues. So what.

Les artistes

Frédéric Aubin -Trompette Jazz (Soliste)

Cécile Tref Violon

Mathilde Ricque Alto

Thibault Leroy Violoncelle

Gwendal Etrillard Contrebasse

Oswald Sallaberger direction, violon .

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

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English : JAZZ SACRÉ À la rencontre classique-jazz Les Jeudis de Saint Maclou

L’événement JAZZ SACRÉ À la rencontre classique-jazz Les Jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité