JAZZ SACRÉ À la rencontre classique-jazz Les Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen
JAZZ SACRÉ À la rencontre classique-jazz Les Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen jeudi 4 juin 2026.
Rouen
JAZZ SACRÉ À la rencontre classique-jazz Les Jeudis de Saint Maclou
La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04 21:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Dans la continuité de la proposition éclectique des programmes illuminés ce *Jazz sacré* nous amène aux origines souvent spirituels de la musique, en particulier ceux du jazz, le gospel. Le programme est porté ici de l’art de la trompette jouée par Frédéric Aubin, lui -même voyageur entre les mondes, de La Maison Tellier à La Maison Illuminée. Nous découvrons les merveilles proche du sacré, de Debussy, Satie, Gershwin qu’avaient tant inspiré les créations des grands jazzmen d’un coté, l’autre source c’étaient les standards du chant gospel devenu patrimoine mondial tant aimé.
Le programme
C. Debussy Clair de lune
E. Satie Gnossienne
G. Gershvin 3 préludes
M. Ravel Scherzo du quatuor
Divers Amazing grace. Go down moses. Joshua fit the battle of Jericho.
Caravan. What a wonderful world. All blues. So what.
Les artistes
Frédéric Aubin -Trompette Jazz (Soliste)
Cécile Tref Violon
Mathilde Ricque Alto
Thibault Leroy Violoncelle
Gwendal Etrillard Contrebasse
Oswald Sallaberger direction, violon .
La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JAZZ SACRÉ À la rencontre classique-jazz Les Jeudis de Saint Maclou
L’événement JAZZ SACRÉ À la rencontre classique-jazz Les Jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque des Capucins, Rouen 28 mai 2026
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque des Capucins, Rouen 28 mai 2026
- Triporteur, Jardin Saint Sever 76100 rouen, Rouen 28 mai 2026
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque des Capucins, Rouen 28 mai 2026
- Atelier « le sureau : recettes et vertus », Site de Repainville, Rouen 28 mai 2026