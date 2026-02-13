Atelier « le sureau : recettes et vertus », Site de Repainville, Rouen

Atelier « le sureau : recettes et vertus » Jeudi 28 mai, 18h00 Site de Repainville Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00

Une balade à Repainville pour découvrir le sureau, ses multiples utilisations et ses vertus.

Après la cueillette, direction la cuisine pour préparer et déguster des gourmandises à base de fleurs de sureau. Les participants repartent avec une fiche sur la plante et les recettes.

Animé par Marie-Laure Gianetti

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Site de Repainville Repainville, Rouen Rouen 76160 Seine-Maritime Normandie

Balade et découvertes