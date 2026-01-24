Festival Pierres en Lumières

Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-31

(Re)découvrez les monuments historiques de la Seine-Maritime de nuit, sous l’éclat de la lumière. Chaque année, châteaux, abbayes, églises, ponts et manoirs s’animent la nuit grâce à des illuminations, des concerts et des installations artistiques. Une occasion d’explorer des lieux souvent méconnus ou fermés, tout en profitant de visites guidées, expositions et spectacles. Que vous soyez amateur d’histoire ou simple curieux, Pierres en Lumières offre une expérience unique et accessible à tous, où le patrimoine se dévoile dans une ambiance féérique. .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Festival Pierres en Lumières

