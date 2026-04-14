Cercles d’hommes, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen
Cercles d’hommes, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen jeudi 28 mai 2026.
Cercles d’hommes Jeudi 28 mai, 18h30 Coworking Rouen la Maison bleue Seine-Maritime
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T18:30:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T18:30:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00
Un espace de partage et de connexion
Les cercles d’hommes sont des espaces uniques, où la parole se libère, les émotions s’expriment et les liens se créent. Ces rencontres permettent de partager son vécu, d’explorer sa masculinité et de se connecter à d’autres hommes en toute authenticité. Depuis plusieurs années, D’homme à homme propose ces cercles pour permettre à chacun de se retrouver et de se reconnecter à lui-même.
Coworking Rouen la Maison bleue 16 Rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/evenements/cercle-d-homme »}]
Les cercles d’hommes, où la parole se libère, les émotions s’expriment et les liens se créent. cercle d’hommes patriarcat
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