Festival Normandie Impressionniste

Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-05-29

En 2010 est née en Normandie l’idée de bâtir un grand évènement pour célébrer l’un des courants majeurs de l’histoire de l’art l’impressionnisme. Devenu au fil de ses éditions l’un des rendez-vous artistiques majeurs en France, Normandie Impressionniste propose aujourd’hui un festival pluridisciplinaire qui célèbre la création artistique de l’impressionnisme à nos jours.

À l’image d’un mouvement artistique qui a bouleversé notre façon de voir et de penser le monde, la cinquième édition du festival, qui se tiendra du 29 mai au 27 septembre 2026, a l’ambition d’être un événement qui s’inscrit à son tour pleinement dans son temps.

Expositions d’impressionnisme et d’art contemporain, danse, théâtre, photographie, littérature, colloques scientifiques, sons et lumières ou guinguettes offriront un programme riche et diversifié ouvert à tous les publics.

PROGRAMMATION À VENIR .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

