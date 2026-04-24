SOS Paperasse, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

SOS Paperasse Vendredi 5 juin, 09h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Vous avez des difficultés pour remplir un formulaire ou écrire un courrier ? L’équipe de SOS Paperasse est à votre disposition !

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/sos-paperasse-0 »}]

Vous avez des difficultés pour remplir un formulaire ou écrire un courrier ? L’équipe de SOS Paperasse est à votre disposition !

© Sihem ATAMNIA