SOS Paperasse, Bibliothèque du Châtelet, Rouen
SOS Paperasse, Bibliothèque du Châtelet, Rouen vendredi 5 juin 2026.
SOS Paperasse Vendredi 5 juin, 09h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00
Vous avez des difficultés pour remplir un formulaire ou écrire un courrier ? L’équipe de SOS Paperasse est à votre disposition !
Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/sos-paperasse-0 »}]
Vous avez des difficultés pour remplir un formulaire ou écrire un courrier ? L’équipe de SOS Paperasse est à votre disposition !
© Sihem ATAMNIA
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